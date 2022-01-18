法務部行政執行署新北分署辦理「強力執行酒駕裁罰專案」，51歲陳姓男子因酒駕拒絕酒測遭罰9萬元，後因拒繳罰鍰，房產遭張貼封條，昨（17）日經媒體報導，陳男的老母親深覺丟臉，急找陳男的大嫂於今天下午至新北分署繳清罰鍰。

陳男家住新北市三重區，2018年12月2日酒後無照騎乘機車，在三重區中正南路一帶遭警察攔檢，因拒絕酒測，經新北市交通事件裁決處裁罰9萬元罰鍰，另因未接受道安講習3次，無照駕駛1次，轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示1次，共遭裁罰1萬5300元，合計10萬5300元。

案自2019年9月起陸續移送新北分署執行，新北分署為確保債權，於2020年5月間先囑託地政機關就陳男位於三重區之持分房產辦理查封登記，但陳男均不為所動，行政執行官帶同書記官及執行員於本月14日登門張貼封條。

陳母向行政執行官訴苦，兒子經常酒駕，之前已幫他代償多次罰鍰，讓家人深感困擾，不久前兒子中風，行動不便無法工作，又於日前離家出走，現在不知行蹤。陳母說，她住在附近60多年，看房子被查封，實在很丟臉。

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