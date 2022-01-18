春節將近，萬大魚類批發市場攤商忙碌準備供貨給零售商。（陳君瑋攝）

春節將近，第一果菜批發市場攤商忙碌準備供貨給零售商。（陳君瑋攝）

春節將近，第一果菜批發市場攤商忙碌準備供貨給零售商。（陳君瑋攝）

春節將近，民眾至第一果菜批發市場購買所需蔬菜。（陳君瑋攝）

台北市長柯文哲（左二）18日第一果菜批發市場視察，瞭解春節前蔬菜供應情形。（陳君瑋攝）

台北市長柯文哲（右一）及副市長黃珊珊（右三）18日至萬大魚類批發市場視察，瞭解春節前魚類供應情形，慰問工作人員辛勞並呼籲做好防疫措施。（陳君瑋攝）

農曆年即將來臨，台北市長柯文哲與副市長黃珊珊等18日清晨前往第一果菜及萬大魚類批發中繼市場視察，關心春節民生物資供應情形，更向所有攤商、工作人員拜早年。

由於去年環南市場曾爆發疫情群聚，面對這次桃機等疫情延燒，柯文哲特別交代市場工作人員，年節前採購民眾眾多，務必做好人流管制、防疫措施，才能安穩過個好年。對於攤商配合防疫，柯表示疫情還是會過去，但過程中，非常謝謝大家配合政府的政策。因各大批發市場還在改建中，攤商目前在堤外臨時場拍賣，有攤商陳情盡速完成改建，獲得柯文哲允諾。也有攤商陳情希望能在市場設第三劑注射站。

台北農產運銷公司表示，若以目前的穩定氣候，春節前蔬果供貨量也充裕，越接近節前的蔬果價格，應該與現在波動不大，量價穩定，包括蘿蔔、甘藍、包心白菜、芥菜、桶柑、海梨、棗子、 蓮霧等儘管需求大，供貨也大，價格應該不會有太大變動 台北漁產公司表示，今年農曆年應景海鮮水產品供貨穩定，價格沒有太大波動，但因節前需求太大，批發市場的價格漲幅還是有1至2成左右，建議民眾可以採買金鯧、鱸魚等本土養殖魚貨，價格較實惠。