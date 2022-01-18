最新「全國政治人物聲望調查」顯示，台中市市長盧秀燕滿意度下跌，外界認為是受到四大公投和台中立委補選過程的牽連；但值得注意的是，「中彰投」地區對盧秀燕的滿意度不減反增，從55％上升到58％。前民進黨立委郭正亮認為，盧秀燕是受到補選的餘波，和反萊豬公投結果的衝擊，但這些其實都不是算致命傷害。

對於盧秀燕的民調變化，郭正亮今天(18日)和宅神朱學恒一起進行網路直播時表示，一方面是補選的後遺症，因為除了中彰投之外，其他地方的人對台中不了解，又聽到很多負面消息，就連帶會受傷；另一方面則是盧秀燕當初針對萊豬議題嗆AIT，明顯反對萊豬，但在四大公投中卻沒有扮演一個強而有力的角色。

朱學恒認為，在極化政治領域沒有中間選民，就是要戰。郭正亮則說，不能這樣講，新北市長侯友宜還是第一，因為他有人設，而盧秀燕本來有一些人設，但在公投時卻沒表現出來。朱學恒指出，盧秀燕不沾鍋的做法並不會加分，而且人設就消失了。

郭正亮指出，國民黨立委蔣萬安民調沒怎麼跌，因為他沒設定自己是反萊豬天王，而罷免案市長不一定要表態，但她幫顏寬恒助選，在選前一天站台，不夠用力，至少要在選前一個禮拜，並發動組織。而且盧秀燕反萊豬的形象很深刻，但公投卻沒過，反萊豬那群人就會失望。

對於台中市政府澄清捷運藍線的路線問題，郭正亮很納悶，早就有資料為何不開記者會澄清？而且競選連任市長，難道不需要黑派嗎？不過這些都不是致命性的傷害，因為反萊豬的人不會支持民進黨；另外就是她和黑派的關係，顏莉敏要選市議員，還是要和市長並肩作戰，所以傷害有限。