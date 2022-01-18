澳洲消費者信心指數 跌至近15個月低點 19:392022/01/18 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 ANZ Roy Morgan調查指出，上周（1月16日為止）澳洲消費者信心指數較前一周下滑7.6％，跌至2020年10月以來最低點，主因是Omicron變種病毒讓疫情再度失控。上周所有子指數全面下滑，其中消費者財務現況信心指數下滑11.3％，未來財務預期指數也下滑4.3％。受訪者中有19％擔心一年後個人財務狀況更糟，是2020年9月以來最大比例。 陳冲：紅酒指數與紅酒NFT 台股迎2萬點 跟著外資押寶 #下滑 #消費者信心指數 #跌至 #指數 #財務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電熄火 早盤指數收斂小幅震盪 09:192022/01/18 財經 監管力度疑鬆手 在美中概股反彈 04:102022/01/18 產業特刊 台北房市去年10月再升溫 大安區交易價格、數量穩坐12區之冠 12:362022/01/18 財經 2022年全球環境變動 台新人壽籲提前布局備足家庭財務雙保障 20:302022/01/17 財經 康和投顧看本周指數區間18200-18600點 09:122022/01/17 財經 央行升息 紐西蘭12月房價指數增幅縮小 20:112022/01/18 財經 升息聲響 16檔抗震股出線 04:102022/01/17 證券．權證 毅嘉去年稅前淨利 兩年來新高 04:102022/01/18 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－美股疲弱 投資人屏息以待 04:102022/01/18 證券．權證 超前部署 備足家庭財務雙保障 04:102022/01/18 投資理財 台積電登高 萬九行情添火力 04:102022/01/18 財經要聞 財經熱門新聞 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 桃園群聚案延燒 高力2員工確診 同辦公室30餘人居家隔離 - 財經 華為快被打死...晶片救星竟是它 日媒爆華為求生新動作 - 財經 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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