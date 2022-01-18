ANZ Roy Morgan調查指出，上周（1月16日為止）澳洲消費者信心指數較前一周下滑7.6％，跌至2020年10月以來最低點，主因是Omicron變種病毒讓疫情再度失控。上周所有子指數全面下滑，其中消費者財務現況信心指數下滑11.3％，未來財務預期指數也下滑4.3％。受訪者中有19％擔心一年後個人財務狀況更糟，是2020年9月以來最大比例。