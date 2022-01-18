樂壇偶像贊恩馬利克（Zayn Malik）是前「1世代」（One Direction）成員，去(2021)年她與一起生了女兒的超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）戀情破裂，被指控邊飆罵髒話、邊抓著吉吉的母親去撞梳妝台。近日一位英國實境秀女星艾碧該克拉克（Abigail Clarke）自爆料，稱她和贊恩曾背著吉吉打得火熱，透露贊恩「早在和吉吉分手前」已經對她不忠；還描述她和贊恩的性生活，有如電影《格雷的五十道陰影》般刺激。

贊恩與吉吉外表堪稱郎才女貌，也各自擁有廣大粉絲群眾，自從兩人公開交往情事後，彼此互相拉抬人氣，皆大歡喜相得益彰，雖然戀情分分合合，卻總能重修舊好；在吉吉生了女兒之後，粉絲們以為這是他們幸福的結局，豈料一年之後就再次撕破臉。早先有傳他們一起在滑雪勝地亞斯本（美國科羅拉多州）度假，現在看來只不過是共同「照顧女兒」，愛情似乎是再也回不來了。

經過了交往高䠷修長的吉吉後，贊恩據傳曾在交友App上註明，想找「豐滿、有曲線」的女生，這和艾碧該克拉克的爆料非常符合。艾碧該自稱當初以為贊恩和吉吉已經分手，才跟他天雷勾動地火「打成一片」；據艾碧該的描述，贊恩很喜歡她的豐臀，一直抱怨在洛杉磯遇見的都是瘦巴巴的「排骨精」，並迫不及待把她帶進自己的臥房。

艾碧該形容，贊恩家中幾乎每一間房都是明亮、現代感的風格，唯獨臥房一片全黑，宛如電影《格雷的五十道陰影》（Fifty Shades of Grey）性愛密室的真實翻版，因此她後來暱稱贊恩是她的「格雷先生」，兩人在房內有如乾柴烈火，享盡魚水之歡。艾碧該以為彼此可能有未來，直到看到贊恩的手機中有吉吉傳來的簡訊，還寫著十分想他，才發現自己成了「小三」，只得斬斷這段露水情緣。

之前曾有知情人士透露，吉吉哈蒂的母親痴迷於「治療」贊恩馬利克的焦慮症，不僅宣稱可以對「女婿」誦經治好他，還建議他抽乾體內的血，然後用「非焦慮」的血代替，而贊恩也多次向吉吉表示，感謝並婉拒「準丈母娘」的好意，更稱此舉會讓他反而焦慮，也許正是導致暴力相向的直接原因。後來贊恩馬利克發表的分手聲明中，意有所指地稱「伴侶的家人」，讓外界揣測是雙方觀念不合，最終導致小倆口分手收場。