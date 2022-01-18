大林慈濟醫院大腸直腸外科醫師吳晉嘉2001年大學時參加骨髓捐贈驗血建檔活動想救人，經過20年，他日前接獲慈濟骨髓幹細胞中心初步配對成功通知，更順利完成複檢與進一步的周邊血幹細胞捐贈，平時在開刀房拯救生命垂危病人的他，對於能用不同的方式救人感到開心。

已在大林慈濟服務9年的吳晉嘉表示，沒想到當時的愛心今天能變成生命的火種，比抽中加碼券更高興，因非親屬配對成功機率相當低，能順利完成捐贈更是可遇而不可求。

吳晉嘉說，當年抱著「救人一命、無損己身」的心念，與同學一起參加骨髓驗血建檔，當時骨髓幹細胞中心主任曾說，建檔最大目的是啟發愛心，這句話一直記在他心中，到醫院工作第2年時，首次獲志工通知配對成功，但進一步驗血配對卻沒有機會捐贈，讓他有點失望，這次完成捐贈非常開心。

大林慈濟醫院血液腫瘤科梁世昕醫師指出，早期骨髓幹細胞捐贈方式需住院數天，並且要在手術室全身麻醉下進行，以注射針在臀部兩側骨盆的腸骨內抽取骨髓細胞，抽取處會疼痛。隨著科技日新月異，現在透過連續幾天注射白血球生長激素，就可以將骨髓內的造血幹細胞驅動至人體周邊血液中，再經由血液分離的技術，就可取得所需的造血幹細胞。