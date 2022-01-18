第四屆「想辦法愛心公益市集」活動，在市民廣場盛大舉辦。（盧金足攝）

疫情肆虐募款困難，第四屆「想辦法愛心公益市集」活動，在市民廣場盛大舉辦，陽光溫暖迷人，草地上民眾自備野餐墊席地而坐，熱情加入銅板換愛心行列。累計至總募款金額為136萬多元，全數捐助「財團法人基督教惠明盲人福利基金會附設台中市私立惠明視障者教養院」，讓多重障礙生能獲得更多元的學習資源。

古董童玩、名牌服飾、手工美食，暖暖冬陽下，第四屆「想辦法愛心公益市集」活動，在市民廣場盛大舉辦，精彩表演和多元攤位讓民眾好吃好買好好玩。

「想辦法愛心公益市集」由民眾整理家中用不到的二手物品義賣，現場數萬元精品包只要幾百元公益價、昂貴的童書玩具也只要銅板價，吸引識途老馬一早就前往排隊搶購。

今年在台中市政府社會局、社團法人台中市建築經營協會、台中市高鐵文化觀光發展協會等單位的奧援，從綠園道移師市民廣場擴大舉辦，並增加小孩市集。

台中市建築經營協會理事長張家駿號召台中建經第十二屆團隊和會員，以及逢甲 EMBA 企業家同學共襄盛舉，富旺國際開發捐出10萬元。

也有建築業、美妝生技等不少企業動員同仁不遺餘力參與義賣；由小朋友自行擺攤的「小孩市集」，小小老闆叫賣推銷有模有樣，真正體現愛心不分年紀的品格教育。

富邦悍將林益全捐出義賣的簽名球和全壘打球棒，引起現場轟動競標，為活動帶來瘋狂高潮。

舞台區爵士薩克斯風、舞蹈、雜耍等精彩愛心義演，其中惠明樂團三分之二的團員除了先天性視障之外，尚有不同的多重障礙多年來應邀至全國各地的學校、社團、醫院、監獄等單位表演達數百場次。

表演的樂器種類繁多，有鋼琴、小提琴、薩克斯風、爵士鼓、手風琴、葫蘆絲...等等，所到之處均獲得極大的迴響。除了國內的頻繁演出，亦多次應邀出國遠赴德國、澳洲、日本、美國、義大利等地表演，艱辛的努力過程，都化為令人動容的天籟之音。

累計至總募款金額為136萬多元，全數捐助「財團法人基督教惠明盲人福利基金會附設台中市私立惠明視障者教養院」由院方開立捐款收據。

主辦單位呼籲民眾能持續透過轉帳、線上刷卡、匯款或小額定期捐款的方式長期支持，讓多重障礙生能獲得更多元的學習資源。