中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員峮峮，擁有甜美外型、姣好身材，還紅到日本去，被稱為「台灣第一啦啦隊美少女」，不時會在社群網站分享生活的她，近日曬出在球場上的美照，玩起下衣失蹤大秀美腿，讓粉絲全被電暈。

峮峮日前在IG分享一系列活動照，只見她穿著黃色球衣，下半身搭配超短褲，幾乎短到看不見，在球場上席地而坐，使得絕對領域若隱若現，乍看下露出褲子黑影，格外引人遐想，峮峮一雙美腿也相當吸睛，加上燦爛一笑，甜蜜爆表，吸引大批粉絲留言直誇「也太正」、「為什麼這麼可愛」、「漂亮寶貝」、「已經習慣黃色是峮峮的代表色」。

峮峮（吳函峮）原本是模特兒，目前是職棒球隊「中信兄弟」的啦啦隊成員之一，2017年一段在球場應援影片引起討論，讓她迅速走紅，更紅到日本，還登上日本青年漫畫雜誌《週刊YOUNG JUMP》，至今人氣不減，去年開始接下《飢餓遊戲》的主持棒，自然不做作的反應受到許多觀眾喜愛。