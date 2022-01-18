月入百萬人妻小美，怒控收到「小三」以Line寄來與老公的親密照「嗆聲」，又目睹兩人在車上親密，「小三」雖當面下跪道歉，但與老公分手後，又要求復合，甚至在去年10月竟將要夫妻離婚的「離婚書」及要丈夫承諾「約法大規章」送進家門來，導致她精神承受極大痛苦，提出民事求償，一審法官判賠18萬元，仍可上訴。

收入豐厚的小美在1996年5月間結婚，育有3名子女，夫妻因故在2009年5月間離婚，4個月後又登記結婚，但婚姻仍再亮起紅燈。她指控，丈夫在2017年至2020年5月間外遇，與「小三」在2019年3月至10月間多次到中部出遊，「小三」不斷高調以Line寄發向她「嗆聲」，還寄兩人親密照給她，宣示正與丈夫交往。

小美怒控，曾在2019年8月25日目睹兩人在車上親密，她當場怒斥，「小三」還當場下跪道歉，而丈夫則在2020年5月間向她表明兩人已分手，但「小三」不但糾纏要求復合，甚至在去年10月10日竟將「兩願離婚書」（希望夫妻離婚）及「約法十大規章」（希望丈夫承諾）各一份放進她住家內車庫，導致她不堪其擾，精神承受極大痛苦，因而患有憂鬱及失眠等症狀，並到身心科就診服藥。

全案在台中地院審理期間，「小三」並未出庭，也未提出書狀作任何說明，法官以小美所提出的Line照片、車上親密當天的錄影光碟及對話譯文、診斷證明等證據，認定雖不足以證明「小三」與老公有性行為，但兩人明顯已非一般普通朋友社交往來，足以破壞結婚姻關係的信任、共同生活圓滿及安全幸福，侵害配偶關係身分法益，判賠18萬元。