華視總經理要國民黨撤預算案「否則修理」 柯建銘沉臉：讓他求仁得仁

立院朝野今(18日)研商中央政府總預算案，國民黨團總召費鴻泰指出，華視總經理莊豐嘉下午竟打電話要求國民黨須撤銷「要求華視檢討與台灣事實查核中心合作關係」的提案，否則將修理國民黨。對此，國民黨立院黨團晚間也在臉書上發文痛批，「離譜！囂張！莊豐嘉」，並要莊豐嘉知所進退，若行政院不處理，國民黨將退出協商。

國民黨立院黨團18日晚間在臉書上發文砲轟，「離譜！囂張！莊豐嘉」，並指近日立法院正在審議111年度中央政府總預算案，各黨團亦與行政機關密切協商中。今日卻發生華視總經理莊豐嘉在與國民黨團協商預算提案時，出言恐嚇若國民黨團不撤案，將召開記者會修理國民黨。

國民黨團指出，監督政府及行政官員是國會的天職，而今莊豐嘉總經理身為華視總經理，卻挾公廣集團媒體資源公然威脅立法院、恐嚇在野黨，以逾越媒體與民意機關互動的紅線，如果今天作為華視的主管機關文化部没有拿出具體的態度及作法，未來公廣集團的公正性還有誰會相信？公廣集團可以在立法院公然挑釁威脅在野黨？如果今天行政院、文化部不處理，立法院可以直接關門了，預算也不用協商了！國民黨團從即刻起，退出立法院預算朝野協商，要求民進黨政府給個說法！

對於雙方今天談及視與台灣事實查核中心檢討中止合作關係相關提案時，莊豐嘉卻以強硬語氣要求黨團撤案，如果不撤案他就開記者會反擊。國民黨團表示，國會監督一個官股佔8成的公共媒體天經地義，但華視總經理竟然威脅民意機關、形同踐踏國會尊嚴。國民黨團要問，如此氣焰囂張官員到底是誰任命的？為何民進黨任命的官員敢對國會如此囂張？如果今天莊豐嘉的行為不處理，未來立法院的任何一個黨團都會被華視和行政官員當成塑膠，是可忍孰不可忍！

國民黨團批評，莊豐嘉並非第一天擔任公職，過去更是爭議不斷，去年國慶日莊豐嘉在其臉書發表「為幽靈國慶生」不當言論，莊豐嘉節目招標採購也出現多次圖利爭議，如今再爆出公然威脅國會、恐嚇在野黨之重大爭議，公廣集團是莊豐嘉為所欲為的保護傘嗎？如此不適任的總經理，身為公廣集團一員華視的中立、客觀，還有期待的可能性嗎？這就是民進黨主政下華視的表現嗎？莊豐嘉總經理真的應該知所進退了！