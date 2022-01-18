全球晶圓代工龍頭台積電受惠於上周開出的法說無論是財報、財測皆優於市場預期，在外資力挺下連5個交易日大買，不僅突破去年1月刷新679元盤中歷史新高、來到688元，外資卻在周二(18日)突變臉，終場大跌21元或3.07%、收在662元，總計大賣近1.4萬張。台積電股價幾個交易日震盪，讓網友提問，難道台積電又變回去dead money，引發熱議。

台股周二開低震盪走低，收跌146.8點、報在最低18378.64點成交值2618億元，三大法人合計賣超93.35億元外資及陸資賣超68.64億元，自營商賣超35.46億元，投信買超10.75億元。

從主力進出來看，買超台積電前5大據點，分別為永豐金證券900張、元大證券715張、國票-敦北法人331張、宏遠證券311張、富邦-嘉義297張；賣超方前5大，依序分別為去年就喊台積電會變成dead money的台灣摩根士丹利賣超3,560張、新加坡商瑞銀 2,819張、美林2,470張、摩根大通1,895張、台灣匯立證券1,232張。

台積電2021年第4季營收4381.9億元，季增5.7%、年增21.2%，創歷史新高，毛利率持續攀升、達52.7%，達到財測高標上緣，稅後純益季增6.4%、年增16.4%，每股盈餘6.41元。2021年合併營收達1兆5874.15億元、年增18.5％，稅後純益5965.4億元、年增15.2％，每股盈餘23.01元，皆優於市場預期。也因如此，台積電受到多家外資追捧，紛紛上調目標價，最低分別為摩根士丹利給出的648元，至花旗環球喊出的1,052元，刷新高盛給出的1,050元最高目標價。

但隨著台積電賣壓出籠，PTT網友發文詢問，「才不過幾個交易日過去，台積電就被看破手腳，又變回去dead money了嗎？」引發網友紛紛留言表示，「一日漲多拉回而已，daddy money不要怕」、「再等一年就解套了」、「當你看到閒聊一堆人買的時候，糕點就差不多了」、「1T退3步 688T 是要退幾步啦」、「去年來過了，今年還有人上當喔」。

PTT名人a000000000也指出，主要還是美國要升息，參考一下上次升息，最差就整裡幾個月，最後然後一路直噴兩年以上，反正中期最差就U型，這時候就要好好布局，不然到時候，dead money突然變dad money。網友也回應，「再卡一年就噴了」、「我信了加碼GG」、「一年多前500多all in的夫妻應該笑呵呵」。

面對台積電的財測，資深半導體分析師陸行之先前也在臉書發文指出，說死錢的分析師（確實有幾個月是死錢）不知道還撐不撐得住？根據最新資料，還在撐，但繼續上調目標價，但過去幾次股價都會事先反應，一旦利多出盡，不知道這次是否會歷史重演，甚至感覺這一次把未來幾年的利多都講完了。