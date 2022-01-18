女星瑤瑤（黃喬歆）以綜藝節目《我愛黑澀會》固定班底之一出道，節目收官後她和雙胞胎姊姊Apple仍活躍於演藝圈，成為各大談話性節目常見來賓，而瑤瑤以傲人身材和傻大姐性格，圈粉無數；瑤瑤日前在節目中玩真心話，爆料成語蕎修圖修很大，解釋清楚對方身材狀態，但和Re稿說的不太一樣仍讓現場主持和來賓都嚇壞。

瑤瑤最近上綜藝節目《小明星大跟班》，當日主題是玩真心話大冒險，過程中瑤瑤選中題目「哪位台灣女星出寫真集最讓妳感到不屑」，她馬上就說坐在她身邊、過去《大學生了沒》班底小優，卻被眾人拱再說一個；瑤瑤想了一下，突然說出，「我想到有一個人，就是其實她也不錯，整個也還不錯，但是也是有一點點過分有點修」。

瑤瑤在節目中爆料成語蕎修圖修很大。(圖/ 摘自《小明星大跟班》YouTube)

隨後支支吾吾地說出「成語蕎」，現場眾人都驚呼，連主持人Sandy都嚇到摀嘴，直言「好可怕」；但瑤瑤連忙解釋，她透露之前曾和成語蕎一起出國玩，所以她知道本人身材狀態，看完寫真集才會特別有感，認為照片修得太過完美，她認為一個女生要同時兼具胸部、腰和屁股是非常困難的，「我翻看成語蕎（照片）就是很健康、很陽光，但是我懷疑這身體是她的嗎？有那種感覺」。

而Sandy聽到瑤瑤的話，忍不住直呼「妳真的是越講越多，太辛辣」，其他來賓更透露「Re稿都騙人」，似乎在說瑤瑤根本脫稿爆料；但主持人吳宗憲馬上換了話題，才結束瑤瑤的爆料。

連主持人Sandy都被瑤瑤的爆料嚇壞。(圖/ 摘自《小明星大跟班》YouTube)

瑤瑤在《我愛黑澀會》時期傻大姐性格讓她獲得不少觀眾喜愛，而她更有吸睛的超傲人上圍，好身材經常讓男粉絲看了流口水；在節目收官後，瑤瑤上其他綜藝多改用本名黃喬歆，以便和其他以瑤瑤為名的藝人做區別。