金門縣銀髮族協會社區照顧關懷據點今天啟動周一至周五定期老人供餐服務，讓邁入高齡社會的金門增加1處共餐、聊天的好地方。

金門縣政府社會處長董燊偕縣議會議長周子傑、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊等人到場祝福，並實地參訪供餐廚房、儲藏室、供餐大廳等服務設施。

董燊處長表示，老年人口逐年增加的金門已邁入高齡社會，楊鎮浯縣長將相關工作列為施政重點，目前全縣已有37處社區照顧關懷據點，其中31處提供定期供餐服務，也藉由相互陪伴，讓銀髮族生活更多采多姿。