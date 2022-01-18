上市櫃公司小確幸來了，2022年起現金增資可採「總括申報」，至少省時一至一個半月！金管會證期局副局長郭佳君18日指出，為提升企業籌資彈性及效率，金管會開放上市櫃滿三年、市值20億元以上的公司辦理現金增資發行新股時可採「總括申報」，即一個大額度供兩年用，只要首次申報、後續備查即可，符合條件的共有1173家上市櫃（758家上市公司及415家上櫃公司），相關修正條文已預告期滿，近期就發布施行。

據證期局統計，2021年因為台股旺，上市櫃公司資金需求亦大，趁股市行情好時加速籌資，所以全年新股現增案上衝101件，總募資金額達1891.29億元，遠超過2020年全年的70件、894.44億元，亦寫下近三年同期新高。

郭佳君指出，去年現增熱主要是市場狀況好，公司上市櫃籌資較順利。加上經濟環境好、上市櫃營運好也帶動辦理增資，以作為充實營運資金、擴充設備之用。

郭佳君指出，過去沒有總括申報時，每個上市櫃增資案件從籌備到取得股款至少要花三個月以上，「總括申報」制上路後，除了第一次要申報，後續追補發行只要事後備查，可大幅省下一至一個半月的時間。

郭佳君指出，證期局觀察，有三大產業的上市櫃過去一年內頻繁籌資，包括：生技醫療、電腦週邊、半導體，所以將來總括申報制度開放後，這些產業比較可能採用總括申報。

金管會在2021年10月時就預告修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」，開放適用總括申報的公司有三條件，一是市值逾新台幣20億元上市櫃公司，且近三年度無違反證券法令被處分；二是最近三年辦募資沒有被退回或撤銷，且執行無重大落後或變更；三是委任承銷商最近三年輔導公司募資案沒有重大違反證券法令被處分。至於總括申報的預定發行期間不得超過兩年；生效後首次發行額度應達申報總額度的50％。

郭佳君指出，原本預告在提報董事會內容只有「發行新股總額與預定發行期間」，但外界建議，因為發行期間最長是二年，所以資金運用細項也應提報董事會，因此想要辦理總括申報發行新股的公司，必須將「發行新股總額度、預定發行期間及預定計畫用途」等相關重要內容提報董事會通過後，依規定檢具申報書，載明應記載事項，連同應檢附書件，向金管會申報辦理。