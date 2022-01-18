紐西蘭房地產協會18日公布，去年12月房價指數年增23.3％，但與去年初超過30％的增幅相比成長減速，顯示去年底央行升息並預告加快政策緊縮後讓房市稍稍降溫。資料顯示去年12月紐國房價中間值約在90.5萬紐元（約61.5萬美元），較前一年同期增加21.5％。去年12月紐國房屋銷售年減30％。