央行升息 紐西蘭12月房價指數增幅縮小 20:112022/01/18 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭房地產協會18日公布，去年12月房價指數年增23.3％，但與去年初超過30％的增幅相比成長減速，顯示去年底央行升息並預告加快政策緊縮後讓房市稍稍降溫。資料顯示去年12月紐國房價中間值約在90.5萬紐元（約61.5萬美元），較前一年同期增加21.5％。去年12月紐國房屋銷售年減30％。 紐西蘭Q4企業信心與需求減弱 印尼去年12月貿易順差縮小 #央行升息 #紐西蘭 #房價指數 #紐國 #去年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 房租、住宅維修費雙創高 南部租金去年漲最多 12:392022/01/18 財經 投信基金規模 去年直逼5兆 04:102022/01/18 財經要聞 築間不畏疫情去年營收創30億 今年再催生兩新品牌 17:342022/01/18 財經 《國際產業》瑞士蓮去年銷售可望大增 營益率拚年年升 17:392022/01/18 財經 二度染疫康復 墨西哥總統：比去年那次好得還快 12:082022/01/18 國際 英國12月就業人口 增加18.4萬人 19:122022/01/18 財經 歐盟隱私法 去年讓科技大廠吃下逾12億美元罰金 19:392022/01/18 財經 中國人口14億1260萬 去年僅多48萬 04:102022/01/18 產業財經 A股去年募資寫新高 勤業眾信看好中概股加速回流後市 18:322022/01/18 兩岸 去年承辦全中運口碑佳 雲林縣再承辦2025年全運會 12:402022/01/18 生活 《鋼鐵股》東和鋼鐵去年Q4、全年業績 創新高 12:332022/01/17 財經 財經熱門新聞 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 桃園群聚案延燒 高力2員工確診 同辦公室30餘人居家隔離 - 財經 華為快被打死...晶片救星竟是它 日媒爆華為求生新動作 - 財經 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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