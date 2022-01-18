韓國公平交易委員會（KFTC）今（18）日對23家航商開罰962億韓元（逾台幣22億元），貨櫃三雄中遭罰金額最高的萬海（2615）發布重訊說明，公司目前尚未收到主管機關之處分書，且報載罰款金額韓圜115.1億元（約台幣2.9億元）對公司財務、業務均無重大影響。

萬海表示，俟收悉並確定處分內容後將進一步與律師研議後續處理方式，以維護公司權益。