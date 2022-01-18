萬海遭韓國罰2.9億 公司回應了 20:112022/01/18 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國公平交易委員會（KFTC）今（18）日對23家航商開罰962億韓元（逾台幣22億元），貨櫃三雄中遭罰金額最高的萬海（2615）發布重訊說明，公司目前尚未收到主管機關之處分書，且報載罰款金額韓圜115.1億元（約台幣2.9億元）對公司財務、業務均無重大影響。 萬海表示，俟收悉並確定處分內容後將進一步與律師研議後續處理方式，以維護公司權益。 中租日本永續貸款 三菱日聯銀行創在台外銀首例 大陸首次實現低軌寬頻衛星批產 今年第1季擇機發射 #萬海 #韓國 #公司 #收悉 #公平交易委員會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海運三雄東協獲利逾1100億元 貢獻上市公司居首 11:012022/01/18 財經 韓開罰航商操縱運價 長榮、萬海上榜 15:102022/01/18 財經 調查操控運價 南韓宣布開罰23家航商22億 貨櫃三雄全入列 14:492022/01/18 財經 幣託公司高層內鬨 台灣分公司負責人離職侵佔億元遭控 17:012022/01/18 社會 港務公司風電事業轉投資有成 第七貨櫃中心拚高雄港競爭力 10:502022/01/18 財經 總統大選 台商供機票補助遭判刑 04:102022/01/18 焦點要聞 台塑年終加碼紅包 落空 04:102022/01/18 財經要聞 辦案含沙射影 韓辦：司法欠國人交代 04:102022/01/18 焦點要聞 LINE Pay保險服務改版升級 一站集結多樣保險商品 15:412022/01/18 財經 欣陸集中集團權責 三子公司不設董事會 04:102022/01/18 財經焦點 不畏折損 九大壽險今年要找近2.9萬名業務員 19:172022/01/18 財經 財經熱門新聞 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 桃園群聚案延燒 高力2員工確診 同辦公室30餘人居家隔離 - 財經 華為快被打死...晶片救星竟是它 日媒爆華為求生新動作 - 財經 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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