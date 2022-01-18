台片《再說一次我願意》將在明（19日）上映，今（18日）舉辦首映會，主演蔡凡熙、郭書瑤、方文琳、侯彥西、莫莉出席，片中飾演蔡凡熙媽媽的方文琳，戲裡戲外都對孩子談戀愛相當開明，現實中也會傳授「戰術守則」給2個寶貝女兒，甚至連女兒把男朋友帶回房間都不避諱，「他們都幾歲了，這什麼年代，只要做好保護自己的措施」。

方文琳透露自己不會干涉女兒們談戀愛，就算遇到不喜歡的對象也不會說出口，會等她們自己默默發現或是分手後再稍微提一下，但不忘叮囑「不是傻傻地愛，傻傻地衝」，愛女們戀情觸礁時也會和媽媽討拍，她就會安慰並建議，現在先好好享受每1場的戀愛，哭一哭期待下1場，更開玩笑說：「因為媽媽年輕時就是這樣！」

除了莫莉外，蔡凡熙、郭書瑤、侯彥西都會帶交往對象回去給父母鑑定，蔡凡熙分享父母特別注重交往對象的禮貌，「不喜歡他們會直接說，不過我也都是當作參考」，郭書瑤則笑稱以前都會帶回家，交往的每1任家人也都很喜歡，但外婆與媽媽都會太認真，有次分手外婆哭了1星期，之後就會考慮穩定後再介紹給家人。

侯彥西則透露自己15歲時曾帶女友回家，高中開始爸爸就會放保險套在皮包裡，瑤瑤跳出來補充：「劇情和保險套也有關！」更說放皮夾可以招財，建議大家過年可以放紅色保險套，希望廠商可以出女生買也不會尷尬的款式，方文琳接話：「那我去買保險套會不會很奇怪？」未料莫莉驚出驚人說：「如果票房破10億元，侯彥西和蔡凡熙表演現場套保險套。」一旁的2人也立刻允諾。