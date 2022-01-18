國民黨立法院黨團今天批評華視總經理莊豐嘉溝通預算態度囂張，稱如果這件事不處理好，國民黨團就不協商總預算了；文化部長李永得對此表示，莊豐嘉的態度有欠妥當，可要求董事會提處理方案。

立法院長游錫堃今天召集朝野黨團協商，研商「111年度中央政府總預算案」（公務預算部分），截至處理通案協商，氣氛和諧，朝野黨團也達成若干共識，包括擬通案刪減約新台幣270億元。

不過，接近傍晚準備接續處理立法院內政委員會尚待協商提案時，國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍及立委曾銘宗等人突然共同向參與朝野協商的各黨團反映，指「國民黨團有個緊急事件要大家聽聽看、評評理」。批評莊豐嘉協商預算主決議時態度不佳，要求此事如果不處理好，沒有給個交代，國民黨團就不協商了。

陳玉珍指出，立法院審議中央政府總預算案，國民黨團提出主決議案，質疑華視與台灣事實查核中心有合作業務，但台灣事實查核中心對於資訊查證有「雙重標準」，因為華視長年接受政府補助而且虧損，所以要求華視應檢討中止與該單位的合作關係，專注經營華視本業，並於一個月內向立法院教育及文化委員會提出專案報告。

陳玉珍表示，國民黨團提出相關主決議案，但根據黨團辦公室反映，莊豐嘉前往溝通時，卻「威脅」國民黨團，如果不撤此案，他要召開記者會修理國民黨團。

她說，茲事體大，竟然公然威脅在野黨團，行為很不可取，希望給個交代，以免所有部會都群起效尤，國會的尊嚴何在，要先解決此事，再繼續進行協商總預算案。

費鴻泰說，他進入立法院18年，從沒聽過哪個人在協商時敢要求哪一個黨必須怎麼做，否則要開記者會修理，「我們好怕喔」，「有種華視不要拿政府的錢」。

費鴻泰當場向主持朝野黨團協商的立法院長游錫堃報告，也向與會各黨團協商代表表示，如果這件事不處理好「我們馬上離開」，國民黨團就不協商了。

曾銘宗說，國民黨團提出主決議案非常合理，但竟然有這種華視總經理敢威脅國民黨團，怎麼會有這種總經理，這是誰寵出來的，是誰任命的總經理，這麼囂張。

民進黨團總召柯建銘表示對此非常驚訝，連他也不能接受，不會護短。柯建銘說，莊豐嘉過去是媒體人，如果媒體人不懂政治運作，真的不行的話，該換就換。

柯建銘強調，不會護短，也已打電話請文化部長李永得趕到協商會場向立委說明。

民眾黨團總召邱臣遠也認為，莊豐嘉與國民黨團溝通時的態度「不恰當」。

隨後，李永得趕到立法院朝野黨團協商會場表示，莊豐嘉的態度有欠妥當，「我們可以要求他們的董事會，由董事會提出最後的處理方案出來」，是不是給一個月的時間。

游錫堃也說，希望當事人有所檢討反省。

國民黨團晚間發布新聞稿表示，莊豐嘉逾越媒體與民意機關互動的紅線，如果行政院、文化部不處理，國民黨團從即刻起，退出立法院預算朝野協商。

由於國民黨立委為此均已離開協商會場，游錫堃裁示，休息，明天下午2時繼續研商111年度中央政府總預算案。（編輯：林興盟）1110118