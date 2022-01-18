金馬影帝梁朝偉叱吒演藝圈40年，擁有多部代表作，去年更憑漫威電影《尚氣與十環傳奇》進軍好萊塢，再創另一波事業高峰，他25年前與已故傳奇巨星張國榮主演經典電影《春光乍洩》4K修復版也將在下月25日重返大銀幕。梁朝偉在《春光乍洩》中演活了在愛情裡拉扯的男同志一角，與張國榮共譜一段流浪阿根廷的深刻戀情，獲頒第2座香港電影金像獎影帝，穩固演技男神的地位。

近日梁朝偉除了與法國影帝文森卡索（Vincent Cassel）為名酒品牌代言拍廣告，再度展現矯健的身手外，也為大陸雜誌拍攝時尚大片，罕見以捲髮造型亮相，粉嫩背景襯托出影帝的優雅氣質，更有他笑著吃草莓和冰淇淋的畫面，充滿天真青春的氣息、迷倒眾生。他在訪問中也分享成為演員多年來，即使已獲獎無數、演技有目共睹，他仍怕因為習慣而使演戲形成套路，於是透過嘗試各種運動如滑雪、自行車、帆船等，讓自己有進步的動力。

梁朝偉說「我演戲演了39年，好像我做什麼事情都是為了演戲。學新東西的時候，比如接觸一些新的運動，它們會提醒我，如果你想再進一步，那麼當初有哪幾樣基本功要練，現在還應該回去重溫。」而對於透過嘗試新事物來保持初心，他則表示：「這樣才有趣嘛，如果每個人、每件事都一樣，還有什麼好玩的？」