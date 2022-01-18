40年麵包師傅秀「醒麵團」高招 網一看搖頭：妳先被砸醒

這麵包師傅還沒醒麵團，人先被砸醒！網路上流傳1段影片，1名40年資深女麵包師傅在家中準備揉麵團、醒麵團，她將麵團放在木板上，但麵團放置處的下方沒有用桌子撐著，因此她一用力下壓，木板另一端就當場翹起往她臉上砸，當下她被砸到臉上全是麵粉，爆笑影片曝光，網友笑說「麵沒醒，人倒是很清醒了」。

臉書「爆廢公社公開版」日前瘋傳1段影片，影片中女子坐在桌前準備揉麵團，當時桌上擺放著長形木板與一大團麵團，女子身穿白色上衣，一副煞有其事地準備動作，只見她先拿起麵團並放在距離較近的木板一端後，正當使出全力向下壓麵團時，沒想到因木板一端未放在桌上，而是懸空，木板竟當場翹起砸向女子。

麵包師傅在家中準備醒麵團，她將麵團放在木板上，但麵團放置處的下方沒有用桌子撐著，因此她一用力下壓，木板另一端就當場翹起往她臉上砸。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

影片中女子被另一端木板翹起、扎實地往臉上砸，木板上的麵粉隨即撒的到處都是，女子的臉也被抹上厚厚一層麵粉；PO出影片的網友說，該名女子是名46年資深揉麵大師，「教你如何醒麵」，影片曝光引起網笑翻討論，不過事發地是否為台灣，又或是惡搞影片仍有待查證。

其他網友則留言「麵沒醒，人倒是很清醒了」、「難怪我家不管怎麼做，總是少一味」、「這不止46年，應該至少87年的資歷」、「嚇我一跳，額頭應該很痛」、「醒麵前，自己要先醒」、「原來這就是麵好吃的秘密」、「我以為她在練空手道」、「這麼一敲！真的都醒了」。