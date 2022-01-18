總部設在紐約的花旗銀行去年宣布將出售全球13個市場的消金業務，其中10個落在亞太地區，台灣更是其中最大的市場之一，據外媒報導指出，花旗打算基台灣消金業務以新台幣500億~600億元出售給總部位於新加坡的星展銀行。

據《華爾街日報》報導，花旗的台灣零售業務包括45家分行、抵押貸款和一項大型信用卡業務，交易金額可能在500億至600億新台幣，或等值18億至22億美元。

花期上周才達成一項協議， 以相當於 37 億美元的價格將印度尼西亞、馬來西亞、泰國和越南的消費者銀行業務特許權出售給總部位於新加坡的大華銀行。此前，菲律賓和澳大利亞將資產出售給當地銀行。花旗打算將消金業務和財富管理業務集中在香港、新加坡、倫敦和杜拜的四個財富管理中心。

該交易將是花旗在亞太市場中最大的業務出售之一，讓花旗銀行得以依據其設定的目標，將資源聚焦於該區的財富管理及機構客戶的業務上。

花旗在中國的消金業務則是打算與富邦金控談判，據外國財經媒體報導，由於富邦金出價高於競爭對手，成為最有機會拿下該筆交易案的買家，雙方也希望可以在未來幾周簽署，並以15億美元的價格達成交易。對此，花旗與富邦金控拒絕發表評論。