農曆新年就快到了，今年一共有9天假期，大陸貴州有名女員工向公司請假，在農曆年前連請3天，等於爽放12天，但她的請假理由竟然只是因為「懶得再回來」，讓許多網友大呼「這是我看過『最囂張』的請假理由」。

根據陸媒《極目新聞》報導，貴州這名女員工向老闆請假，想請26日到28日這3天，請假事由分別是：26號表姐結婚，27號我家殺羊，28號懶得回來。

女員工向老闆請假，想請26日到28日這3天。（圖／翻攝自極目新聞）

蔡姓老闆解釋，公司的員工比較年輕，因為大家平常工作都會互相開玩笑，員工有什麼想法或創意也會直接跟他交流，所以女員工才敢這麼誠實的寫出請假原因，並且蔡老闆考量到女員工辦完事後還要趕回來上一天的班，隔天29日放農曆春節假期再趕回老家，這實在太麻煩，所以批准了女員工這3天假。

此消息讓許多網友調侃「員工請假回家殺羊，不請老闆吃羊肉，老闆不應該給批假」、「最囂張的請假理由」，該名女員工也表示，平時老闆與同事們相處相當融洽，她寫請假單時沒有想太多，原因也屬實，至於為何沒請老闆吃羊肉，她說：「家裡羊有點小，可能不太夠吃」。