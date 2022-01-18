麥維德夫澳網封王機會大增。（美聯社）

近年飽受臀傷之苦的英國名將A.莫瑞（Andy Murray），在南半球夏日陽光照耀下似乎也找回曾5度在澳網勇奪亞軍的活力，在2022澳網男單會內賽首輪經過將近4小時的5盤大戰，以6比1、3比6、6比4、6比7 (5)、6比4力克喬治亞選手巴西拉許維利（Nikoloz Basilashvili），挺進第2輪，也是個人5年來澳網首勝。

莫瑞2017年出現過臀部傷勢，接下來這個傷勢一直影響他的狀態，儘管動過手術治療，但恢復狀況不是很理想，也讓部分球評認為他該退休了，但莫瑞仍未放棄，依然在網球場奮戰，澳網賽前也在雪梨網球精英賽獲得亞軍，為今年賽季打出不錯的開始。

莫瑞上次在澳網贏球是2017年，而他生涯曾在2010年、2011年、2013年、2015年、2016年5度獲得澳網男單亞軍，下一輪要面對世界第120名日本選手丹尼爾太郎（Taro Daniel）。

澳網男單衛冕者喬柯維奇（Novak Djokovic）退賽後，去年亞軍、當今世界第2俄羅斯好手麥維德夫（Daniil Medvedev）奪冠希望大增，首輪6比1、6比4、7比6(3)解決瑞士籍對手拉克索寧（Henri Laaksonen）。

麥維德夫去年美網勇奪個人生涯首座四大賽冠軍，希望在澳網少了擅長硬地作戰的喬柯維奇之後，可以朝網球賽事進入公開化年代以來，能連著在下一場大滿貫添加個人四大賽第2冠的首位男子選手紀錄前進，並放眼成為繼2005年「沙皇」沙芬（Marat Safin）之後，第一個俄羅斯籍澳網球王。