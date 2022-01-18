香港四大天王紅遍華人娛樂圈蔚為時代經典，其實當年還有一個人被稱為「第五大天王」，帥度超越劉德華，當年風靡萬千少女，就連郭富城都曾說要「讓位」給他，這個人就是演《古惑仔》爆紅的「浩南哥」鄭伊健。當年大導演王晶還認為他會「紅過劉德華」，特地簽了5部電影的合約，可惜鄭伊健喜歡享受生活，締造奇蹟後竟漸漸淡出演藝圈，成為影迷記憶中的不敗男神。

鄭伊健演活了《古惑仔》的陳浩南。（圖／翻攝自百度百科）

說起鄭伊健就會想到他演出的《古惑仔》系列電影，當年電影一上映，「浩南哥」立刻人氣暴增，成了眾人追捧的「凡人超級英雄」，並開啓了香港地區電影的一個「江湖片」時代。1998年，由鄭伊健、郭富城、楊恭如等人主演的《風雲雄霸天下》正式上映，這部影片以黑馬姿態拿下了4,100多萬的票房，成為了當年的票房王者，甚至打敗了周潤發、周星馳、成龍等大咖，其中鄭伊健所飾演「聶風」的帥勁功不可沒。

鄭伊健當年是因為走在路上太帥，被星探相中而拍攝了第一支廣告；接連拍攝過幾部電視劇的鄭伊健，後來被大導演王晶相中，深信他一定會「紅過劉德華」，因此簽下了5部電影的合約；後來在王晶的牽線之下，鄭伊健一年內演了三部《古惑仔》暴紅，在2000年前真可說人氣已直逼劉德華，甚至有了「第五大天王」的美譽。

鄭伊健曾憑藉《九龍冰室》獲得第38屆金馬獎的最佳男主角提名。（圖／翻攝自百度百科）

然而鄭伊健的人生志向清單中，事業卻不是排在第一順位，對他來說，享受生活才是最重要的事；鄭伊健喜歡打遊戲機，每過一段時間就得要出國旅遊；因此，正當大家認為他將要成為港片新一代接班人時，鄭伊健竟然迅速走下神壇，而畢竟娛樂圈環境很現實，許多沒出現在幕前就會逐漸被淡忘取代，於是這位男神只能在影迷記憶中繼續美好。

《古惑仔》除了鄭伊健，也捧紅飾演「山雞」陳小春（左）等一票演員。（翻攝自《古惑仔》系列電影劇照）

此外，鄭伊健以前受訪時曾說，自己最喜歡漫畫改編而成的電影，像是《古惑仔》系列、《百分百感覺》、《風雲》、《中華英雄》等，因為可以從現實中脫離，天馬行空地創作角色。鄭伊健也透露，當時有兩部片約邀約，一開始並不打算接演《古惑仔》，而是選擇另外一部電影，但王晶說還欠他兩部電影，最終才接演。此外，他說最想扮的其實是黃秋生飾演的「大飛」，並非帥氣的「陳浩南」，展現了男神幽默的一面。