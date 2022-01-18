本土疫情升溫，看到西堤餐廳群聚不斷擴大，不少民眾擔心餐廳內用染疫機率高，有研究發現，新冠病毒在攝氏度20度的室溫下，有可能存活28天，對於隔兩天去西堤的民眾仍然染疫，醫師透露，若想降低病毒停留的機率，用餐前有2個動作必做。

西堤確診者集中在7、9兩日 陳時中坦言：一定有未爆彈

聯邦銀行確診行員1月7日到西堤聚餐後，接連爆出7日至12日到西堤吃飯的顧客確診，湞媄診所院長王姿允在粉專表示，小兒感染科主任陳伯彥曾說，HPV(人類乳突病毒)最多的地方，就是在廁所的門把上！從此她將廁所的門把視為最髒的地方，尤其是廁所內側門把。

王姿允指出，之前中研院前助理研究員確診Delta病毒，判定感染源為實驗室，而且實驗室的桌面、門把都有採檢到病毒，她認為如果連P3實驗室都有可能出現病毒殘留，那麼餐廳的廁所有病毒也不足為奇。

此外，有研究表示，新冠病毒可能在鈔票、玻璃等表面存活2-3天，在塑料、不鏽鋼等表面最長可存活6天；根據《病毒學雜誌》，去年澳大利亞聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）發現，在攝氏20度、昏暗光線下，新冠病毒甚至有可能存活28天，比流感病毒的17天更長。

王姿允強調，低溫、暗處、光滑表面的條件，剛好很符合廁所門把，因此用餐前「勤洗手」跟「正確洗手」這2個動作非常重要，大家應該注意的並不是餐廳內用有多可怕，而是有幾個人在吃飯前能確實做到正確洗手20秒以上。

王姿允說，目前新冠病毒傳染的途徑，主要仍是人與人的飛沫跟接觸，但病毒的傳染就跟變種一樣，存在各種可能性，呼籲大家用餐前一定要落實正確及足夠時間的洗手步驟，若真的碰到病毒，理論上好好洗手，就能降低病毒停留在手上的機率。