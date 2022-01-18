江蘇漁民撈獲10個境外水下竊密裝置，16人獲表彰

據陸媒報導，江蘇省「沿海國家安全人民防線」專項表彰獎勵大會上獲悉，江蘇對在中國領海海域打撈上繳水下可疑竊密裝置的11位元漁民及5名相關人員表彰並給予獎勵。這些可疑裝置為他國製造，具有水下調查、識別、竊密等特殊功能，給國家安全造成威脅。

《中新網》報導說，2020年至今，江蘇漁民共發現並撈獲10個可疑竊密裝置，這些裝置具有水下調查、識別、竊密等特殊功能，能對國家安全造成重大威脅。

陸媒指出，這些可疑水下裝置為他國製造，具有水下調查、識別、竊密等特殊功能，給國家安全造成威脅。（圖／視頻截圖）

此前在2021年4月，大陸《央視新聞》用戶端曾報導，江蘇鹽城一名漁民和船員們在近海捕魚時，打撈到體積龐大的黑色物體，隨後報告了當地漁政和國家安全部門，並把捕撈到的裝置移交給國家某研究機構。

《多維新聞》引述中國水聲工程專家唐建生指出，漁民打撈到的裝置是波浪滑翔機，研判是境外國家在中國海域秘密投放的竊密裝置。

江蘇先後多次召開專門表彰獎勵大會，對打撈上繳水下可疑裝置的漁民進行表彰獎勵，激發了沿海漁民維護國家安全的積極性。（圖／視頻截圖）

報導說，2016年以來，江蘇先後多次召開專門表彰獎勵大會，對打撈上繳水下可疑裝置的漁民進行表彰獎勵，極大地激發了沿海漁民維護國家安全的積極性、主動性。

浙江省台州市國家安全局幹警稱，境外國家在中國海域內投放的這些設備，能夠採集到海域的洋流、水文、溫度、濕度、鹽度、污染物等等的資料資料，這些資料資料都是屬於敏感的國家秘密，這些行為屬於間諜竊密行為。這些資料一旦被境外非法採集或者竊取之後，會對中國軍艦、潛艇的活動，水下導彈的發射、反潛聲呐的探測通信、油氣田的探測以及建設活動等造成影響，對中國的國土安全、軍事安全和深海安全都構成了嚴重的威脅。

報導說，近年來，中國國家安全面臨的國內外形勢更加嚴峻複雜，維護國家安全的任務更加艱巨，海上安全防範是其中不可或缺的組成部分。隨著國際局勢日趨複雜多變，境外對中國沿海地區實施的間諜竊密活動屢見不鮮。