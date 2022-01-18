北京市今天（1月18日）召開第268場疫情防控新聞發佈會。北京市疾控中心副主任龐星火表示，北京新增2例本土新冠肺炎確診病例（Omicron病毒株）和1例核酸檢測陽性者（Delta病毒株）。

確診病例1，住在海淀區上地街道農大南路博雅西園，為1月15日通報確診首例Omicron病例的母親，工作單位地址為海淀區上地信息路2號。1月15日作為密切接觸者轉至集中隔離點，1月17日出現發熱、咽部不適等症狀，核酸檢測結果為陽性。後診斷為確診病例，臨床分型為輕型，已轉至定點醫院隔離治療。

確診病例2，現住海淀區馬連窪街道永豐路百旺茉莉園一期，為1月15日通報確診首例Omicron病例的單位同樓層同事，工作單位地址為海淀新技術大廈。1月15日作為高風險人群居家隔離，1月17日出現發熱症狀，1月18日診斷為確診病例，臨床分型為輕型，已轉至定點醫院隔離治療。

核酸檢測陽性者住朝陽區平房鄉石各莊村，2021年11月來京務工。1月14日左右出現感冒症狀，1月17日前往朝陽區核酸檢測點進行核酸檢測，1月18日早晨反饋核酸檢測結果異常，14時經市疾控中心實驗室複核結果為陽性，並檢測出Delta變異株特異性突變位點陽性，立即聯繫患者並及時將其在即將開往威海的G1085列車上進行管控，目前已轉至北京定點醫院隔離治療。

據此前報導，1月15日，北京市海淀區疾控新增一例本地人員新冠核酸初篩陽性報告，北京市疾控中心複核結果為Omicron變異株陽性。至此，北京市將同時迎戰Omicron和Delta兩種變異毒株。