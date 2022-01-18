國內疫情升溫，指揮中心呼籲民眾施打疫苗追加劑，由於不少民眾都想打莫德納，一開放申請就秒殺。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，昨天衛福部長陳時中才說，莫德納疫苗盡量打、一定夠，怎麼才一天的時間，就「昨夠今缺」？是疫苗數量掌握不精準？還是只是隨便說說？

黃子哲表示，指揮中心鼓勵民眾接種第3劑疫苗，但搶手的莫德納疫苗現在幾乎都預約不到，指揮中心發言人莊人祥說，因為現有的250萬劑莫德納疫苗，都已經撥發給地方調配使用了，換言之，莫德納疫苗不夠打了。

黃子哲質疑，日前陳時中故意帶風向，說太太想打高端疫苗卻找不到地方打，連台北市長柯文哲都出來質疑是故意炒作高端，這不禁讓人懷疑是否又是護航高端的一貫手法？先前二期實驗未完成就採購500萬劑、沒三期實驗就通過EUA，現在連第3劑還要繼續幫高端清囤貨？

黃子哲說，去年台灣共計到貨逾1012萬莫德納疫苗，指揮中心應交代清楚分配、施打、剩餘等狀況，而指揮中心還說今年第一季就會有2000萬劑莫德納疫苗到貨，究竟何時會來，也有義務向民眾告知。

黃子哲指出，Omicron病毒來勢洶洶，人民想打的疫苗打不到，陳時中那句「不然要怎樣」，卻依舊迴盪在耳邊。