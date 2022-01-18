大陸央視新聞報導，1月17日0時至1月18日15時，北京市新增2例確診病例和1例核酸檢測陽性。在疫情防控之下，最新的進（返）京政策如下：

★京內涉疫地區人員能否正常離返京？

北京有1例以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在區人員非必要不離京。對病例所在街道和單位人員，實行相對從嚴的要求，原則上不允許出京。已經離京的，可持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼返京。

★進（返）京人員及環京地區通勤人員需提供什麼？天津方向的通勤人員需要核酸證明嗎？

環京地區通勤人員（包括天津方向）按照現有的規定繼續執行。首次進（返）京須須持48小時內核酸檢測陰性證明，此後每次進（返）京持14日內核酸檢測陰性證明即可。

北京警方構建了通勤人員數據庫，在通過檢查站時，對庫內人員首次查驗48小時核酸檢測陰性證明後，14日內的核酸檢測陰性證明均有效。

其他不在數據庫、有通勤需求的群眾，可在進京時向檢查站工作人員，提供環京地區居住證明、在京工作證明、48小時內核酸檢測陰性證明，居住證明可以為戶籍資料、房屋租賃合同或居（村）委會證明其中之一，工作證明須由在京工作單位出具。上述證明材料登記後，警方將盡快完成認定工作，並納入數據庫按照通勤人員管理。

居住在檢查站外的市域內居民，在通行檢查站時，無需提供48小時內核酸檢測陰性證明，查驗身份證後即可通行。

對北京市、天津市、河北省進（返）京旅客，憑在京津冀地區工作證明，自11月19日零時起，可按北京市通勤人員進（返）京政策，查驗14日內核酸檢測證明及「北京健康寶」綠碼後乘車進（返）京。

★抵京後72小時內離京的，需要進行核酸檢測嗎？

自2022年1月22日零時起至3月底，進（返）京人員在抵京後72小時內需進行一次核酸檢測。抵京後72小時內離京的不需要進行核酸檢測。

★「48小時內核酸檢測陰性證明」起止時間？

乘飛機、火車、省際客運班線進（返）京人員，須持登機登車前48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼。

自駕車進（返）京人員，須持抵京前48小時內核酸檢測陰性證明，前往進京檢查站查驗，檢測報告紙質版、電子版均有效。

核酸檢測報告查驗有效期為自報告出具(簽發)時刻起，至進站查驗時止，不超過48小時；檢測結果為陰性或未檢出。即核酸檢測陰性證明的起始時間以檢測報告中「報告日期」為準。

★老年人、兒童的健康寶、核酸證明如何查驗？

2021年11月17日起，對進（返）京人員要在遠端查驗48小時內核酸檢測陰性證明和北京「健康寶」綠碼。

對不使用或不會操作智慧型手機的老年人、兒童、視力聽力殘疾人等群體，適當放寬、靈活掌握，只要求持48小時內核酸檢測陰性證明就可通行，不再查驗健康寶。

對於3歲及以下嬰幼兒，查驗同行人員48小時內核酸檢測陰性證明即可。

★「14日內有1例以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在縣（市、區、旗）旅居史人員嚴格限制進（返）京」中的14日如何界定？

擬進（返）京日期（不含當日）前14日該縣無新增本土新冠病毒感染者，即可持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼進京。

★14日內有1例以上（含1例）本土新冠病毒感染者所在縣（市、區、旗）旅居史人員有緊急特殊情況急需進京是否可行？

確因重要公務需要來京的，通過所在省（自治區、直轄市）應對新冠肺炎疫情防控領導小組（指揮部）辦公室致函首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制辦公室，批准後方可來京。

有來京就醫計劃的，可通過當地醫院與北京有關醫院聯繫，採取遠程醫療等方式進行會診，然後決定進一步治療方案。

有來京參加商務活動計劃的，目前北京已嚴控各類社會機構在京舉辦全國性會議、培訓等活動，建議採用視頻形式遠程參加。

★自駕車或乘坐火車、飛機進返京有何政策？

自駕車：須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼，前往進京檢查站查驗。

對未持有48小時核酸檢測陰性證明的進（返）京人員，在13條進京高速臨近北京的服務區，設置核酸檢測點，群眾按要求填寫承諾書後完成核酸檢測，持核酸檢測採樣回執，予以放行。

乘坐火車、飛機：須持登車、登機前48小時核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼。對無有效核酸檢測證明或「北京健康寶」異常的進京旅客，拒絕進站乘車、乘機。

★高鐵出行的路上，萬一發現涉疫旅客怎麼辦？

鐵路部門制定了春運期間不同環境、不同場景下的疫情應急處置預案。如果火車上出現涉疫旅客，將採取以下措施：

立即將涉疫旅客安排在列車隔離席位；安排涉疫旅客在前方車站下車，移送地方防控部門；對涉疫旅客所處環境進行封閉；將涉疫旅客所處車廂旅客信息推送至國家級疫情防控管理平台；對涉疫旅客所處環境進行終末消毒。

★其他口岸入境集中隔離滿14天後能否回京？

北京口岸入境人員在14天集中隔離期滿後實施7天集中或居家隔離（具體以社區或隔離點的答覆為準，請積極配合社區或隔離點的疫情防控要求）；大陸國內其他口岸入境滿21天人員方可進京，進京後要到所屬社區報到，並積極配合社區做好各項疫情防控工作。