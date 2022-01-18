台北市長柯文哲18日視察台北第一果菜市場及魚類批發中繼市場，傳出台北農產運銷公司與蔬果承銷人簽新約，規定每天要賣400公斤或1萬元才能使用，恐怕有40％承銷人將被淘汰，引發眾多承銷人不滿，擔憂無法再作生意。

對此，北農回應，由於很多人占了空間但沒有什麼交易量，希望中繼市場承銷人不要占了位置卻不經營，所以新規定朝正向經營管理，經過9次協調會說明，大家都簽了同意書。

第一果菜市場不少承銷人不滿北農要淘汰40％，組成自救會醞釀抗議，自救會成員表示，2019年規定的承銷人登記及管理要點，規定承銷人每年平均每天交易量達300公斤以上，或平均每天交易金額達4000元以上，沒有符合標準先以書面通知改善，次年再未達標得逕註銷資格。

自救會成員指出，北農趁中繼市場將完工，簽訂新版協議書，每日銷售均量達400公斤或銷售1萬元標準才可使用，預計將有4成的承銷人被取消資格。

有承銷人痛批，新規定屠殺專賣季節性水果的個體戶，甚至有承銷人繼承家業，由於舊中央市場土地或店面遭政府改建，所以擁有零批場使用權，如今只是與市府簽有管理行政契約的北農卻要收回使用權，簡直比土匪還像土匪。