西堤群聚晚間再＋1！10歲女童2採陽確診 指揮中心證實：Ct值22

西堤群聚案狂燒，不少用餐旅客紛紛傳出染疫消息，今天(18日)晚間再度傳出一名小學5年級女童染疫，在9日曾跟媽媽一同到西堤用餐，稍早指揮中心也證實確有其事，個案為10多歲女童，2採陽性，Ct值22，就讀學校東安國小也緊急宣布停課14天。

指揮中心今晚表示，檢出1例陽性個案(暫未編號，Ct值22.0)，為北部本國籍10多歲女童，曾於1月9日與案17983及媽媽一起至西堤中壢中山店用餐，於1月16日匡列為接觸者而到集中檢疫所居隔，在1月17日出現鼻塞、喉嚨癢、咳嗽、發燒症狀，同日採檢為陰性，今日晚間2採為陽性，個案母親2次採檢均為陰性，所就讀學校已停課14天。相關防治工作刻正進行中，詳細情形將於明(19)日記者會統一說明。

指揮中心另外表示，今夜媒體報導之2確診者，為1月17日公布之案17996和今日公布之案18066，為高力公司員工，已於今日記者會說明，並進行相關防治作為。