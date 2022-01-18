海外遊說紀錄顯示，瓜地馬拉以90萬美元（約新台幣2500萬元）雇用美國前總統川普的重要支持者，尋求左右美國官員，而這份罕見的遊說合約，是由其友邦台灣買單。

美聯社報導，法律專家指出，一個政府支付另一個政府在遊說上的款項雖然罕見，但並非不合法。

根據週末曝光的最新歸檔文件，巴拉德合夥公司（Ballard Partners）本月13日在美國司法部登記為外國代理人（foreign agent）；而上述合約日期為1月12日，簽署人有瓜地馬拉駐美大使奎諾奈（Alfonso Quinonez）和巴拉德合夥公司同名總裁、川普長期盟友巴拉德（Brian Ballard）。

早在川普角逐白宮之前好幾年，巴拉德就曾替川普效力，擔任他在佛羅里達州的說客。但目前還不清楚雇用他能如何協助瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）拉近與美國現任總統拜登的民主黨政府的關係，特別是拜登政府一再對瓜國貪腐情況表達關切。

昨天，美國國務院還批評賈麥岱政府尋求撤銷一位法官的起訴豁免權。這位法官因揭露瓜地馬拉賄賂情事而贏得華府高度推崇。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布聲明說：「針對一位獲國際承認公正不阿的法官所採取的這項舉動，削弱了瓜地馬拉民主與司法系統一重要支柱。」

在其登記項目上，巴拉德僅說它將提供瓜地馬拉與美國政府及美國官員互動相關的「戰略諮詢和倡導服務」。

巴拉德華府辦公室的合夥人賽菲（Justin Sayfie）婉拒進一步評論，但他表示，要台灣擔負起支付責任的要求並非該公司的構想。

專精外國遊說法的Covington & Burling事務所律師凱爾納（Robert Kelner）說：「一個政府支付另一個政府在遊說上的款項，實屬罕見。」他說：「這並非不合法，但確實引發一個問題，就是掏錢的這個政府是否也須被遊說公司列為外國委託人（foreign principal）。」

瓜地馬拉在聲明中感謝台灣的支持，讓瓜國得以加強在美國的位置。聲明說，與巴拉德的合約為期一年，一個月費用7.5萬美元，且著重在戰略溝通、投資外展，以及推動觀光上。

瓜地馬拉是台灣14個邦交國之一。

保守派的賈麥岱因擁抱前朝政府與川普政府達成的庇護協議，而與美建立起富有成效的雙邊關係。但在美國改朝換代，拜登政府尋求推翻川普移民政策，且更嚴格看待俗稱「北方三角」（Northern Triangle）的中美洲各國貪腐和法治議題之後，賈麥岱就難與拜登政府建立緊密關係。

拜登沒有邀請賈麥岱參與去年的民主峰會；副總統賀錦麗（Kamala Harris）去年6月出訪瓜地馬拉時，也說她與瓜國領袖有坦率對話，談及保持獨立司法制度的重要。

巴拉德在川普總統任期內累積數十個海內外遊說客戶，被美國政治新聞機構Politico形容為「川普的華盛頓最有權勢的說客」（The Most Powerful Lobbyist in Trump's Washington）。