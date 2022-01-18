林氏璧表示，現在一張又一張的足跡表，各縣市都有，情況非常像去年5月本土疫情大爆發前夕。(圖／指揮中心)

Omicron以驚人速度流竄社區，台灣已經連續2天新增17名本土案例，甚至出現新的傳播鏈與不明感染源。對此前台大感染科醫師林氏璧在臉書PO文，直指現在一張又一張的足跡表，遍布各縣市，像極了去年5月本土疫情爆發前夕。

本土疫情持續擴大，林氏璧也針對新增個案分析，他表示，目前比較好的消息是，本土個案多半都還是能找到傳染鏈，加上境外移入高峰似乎已過，目前較讓人擔心的就屬新竹一家四口與亞東護理師尚未找到感染源。

接著林氏璧話鋒一轉，表示社區暴露風險越來越多，開始出現找不到來源的案例是極有可能的，如今一張又一張的足跡表，越來越多縣市都有，「不覺得現在很像去年五月中大爆發之前？」，可能病毒最後就傳出去了，更何況是傳染力比Alpha更強的Omicron，沒有理由做不到，呼籲大家要有心理準備。

對於陳時中今天共存和清零說，林氏璧表示自己相當認同。他直言現在和去年五月情況不一樣了，就連敵人都改變了，傳染力強上許多，因此之前累積的經驗有些自然不適用，施打疫苗策略，民眾衛教，輕重症分流乃至輕症居家療養等等都需要好好調整，若能守住Omicron自然最好，但若真的守不住，就是努力迎戰，進入共存階段。