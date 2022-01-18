氣動元件製造大廠亞德客-KY 2021年第四季淡季不淡，2021年合併營收不論人民幣或新台幣均創歷史新高。亞德客預期，缺工問題嚴重，2022年自動化產業需求持續增溫，氣動元件市場個位數增長，亞德客2022年營運目標是比整體氣動元件市場年增幅再多10％，續創新高。

亞德客18日雖遭外資調節持股，轉買為賣，賣超122張，自營商及投信承接買盤不弱，三大法人合計賣超47張，逆勢上漲5.0元而以952.0元收盤。

亞德客2021年合併營收人民幣58.53億元，年成長31.08％；折合新台幣計價近254.0億元，年增幅32.96％，不單創歷史新高，也優於法人原本預期年成長三成。

亞德客指出，去年底迄今，大陸部分城市疫情較不穩定，不過亞德客生產及出貨未受影響，2022年元月以來仍延續2021年12月接單出貨比1.1的熱度，稼動率110％。依目前情勢研判，第一季接單、出貨可優於2021年同期。

亞德客表示，亞德客2021年度營收創歷史新高，對2022年營運偏向樂觀，亞德客今年營運目標是比整體氣動元件市場年增幅再多10％。因應三月起進入氣動元件銷售旺季需求，亞德客大陸廠生產線過年期間會提前開工備庫存。