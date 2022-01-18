資深女星葉璦菱兒子ØZI（陳奕凡）日前才遭謝和弦前妻Keanna（戴怡軒）爆料兩人曾有親密關係，又爆出網路上瘋傳ØZI性愛影片，和短髮辣妹在浴室恩愛48秒，引起熱議；隨後ØZI經紀人證實影片男子是ØZI本人無誤，而影片女主角其實是ØZI之前女友。

ØZI和謝和弦前妻Keanna紛爭還沒理清，今（18）日網路論壇《Dcard》又流出一段疑似是ØZI的激情片，畫面中由一名短髮辣妹拿著手機自拍，兩人在浴室鏡子前交疊，還能聽到喊「Baby」的親暱稱號，還從女方那接過手機拍下親熱過程，短短48秒造成網友熱烈討論。

而影片曝光後，ØZI經紀人很快證實影片中是ØZI本人無誤，對於影片怎麼會外流並不清楚，「因為影片不在我們這邊」，也坦承ØZI心情有受到影響，但反而比較擔心女方；另外經紀人也解釋，影片中短髮辣妹是ØZI當時女友，目前不是交往關係，推估影片是好幾年前拍攝的。

★中時新聞網關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。