衛視中文台原創奇幻愛情都會劇《如果花知道》收視再創佳績，男女主角張睿家、任容萱甜蜜約會戲吸引輕熟女觀眾喜愛，加上本週第四單元廚師主角解開心結斷捨離受30-34輕熟女喜愛，平均收視0.78，最高點更達2.00。《如果花知道》也延燒到《一袋女王》，不僅曾國城、巴鈺特別扮裝成「唐青松」、「花曉萱」，曾國城特別關注兩人吻戲，難得遇到張睿家來上節目趕緊問他「口感」怎麼樣，讓張睿家不好意思地說：「軟軟的，綿綿的」，一聽答案實在不夠具體，曾國城再追問有沒有伸舌頭，巴鈺立刻跳出來阻止：「你會不會問太細了！」

《如果花知道》描繪「花之道」花店的都市傳說，主要演員張睿家、石知田、邱偲琹及單元主角林玟誼日前特別到《一袋女王》錄影，分享在現實生活中對奇幻時空是否相信以及奇異的親身感受。劇中飾演熱血正義刑警的張睿家，本人面對未知世界時膽子卻是小的很，張睿家說到之前曾經去外地拍戲，晚上住宿在劇組安排的深山小木屋，平常到住宿地點都會先敲門的他，因為當天真的太累，忘了敲就直接進房間，結果晚上要睡覺時，一直聽到撞擊聲音，一開始還以為因為在山裡面，可能是昆蟲在撞木牆，結果仔細一聽比較像是有人在外面敲牆的聲音，嚇得他趕緊把燈打開，整夜都睡不著，問他為何不出去看看，張睿家當場直搖頭實在不敢。

邱偲琹則是有次拍戲下榻在有著類似日本恐怖片常出現的又長又窄木式走廊民宿，民宿總共有三間房間，另一個演員住在第一間房，她住在第三間，中間隔了空房。有次收工後回到民宿，邱偲琹跟其他人聚在另一個演員房間講鬼故事，膽小的她整個晚上都是摀著耳朵聽故事，結束之後餘悸猶存，請其他人看著她進房間再關門。一回到房間，邱偲琹立刻把燈、電視全部打開，一上床後卻聽到床板後面的牆壁，也就是第二間房間傳來敲牆聲，她雖然很害怕但不知為何當下立刻反敲回去，敲完之後她怕到睡不著，沒想到兩個小時後敲牆聲音再來一次，讓她不知如何是好，就這樣一路撐到天亮。

被問到是否相信未知世界的存在？一向對於神秘力量都有興趣的石知田，1到5分高舉5分最高分，堪稱學霸級藝人的他分享「我覺得人應該要謙卑一點，我比較會相信有外星人，時空可以摺疊的，物理學上也有探究過，甚至網路也有未來人來留言，姑且不論真假，多少可以了解到目前世界怎麼去看待未來的，有更多想像空間！」有趣的是，當命理專家詹惟中分析虎年運勢時，請來賓們多接近虎年運勢好的生肖朋友，可以吸取好運，答案揭曉竟是屬「馬」的石知田一馬當先最好運，現場所有人都圍著他「吸」取好運，畫面就像活屍片，笑翻全場。