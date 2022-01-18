一名鹹酥雞店老闆娘在網路上分享，店內消費滿額會贈送客人飲料，但日前卻遇上一位熟客大叔想要把贈品賣回給他們，讓她聽了相當傻眼。文章曝光後，火速引起網友公憤。

這名鹽酥雞店老闆娘在臉書社團《爆怨公社》發文，透露她與丈夫所經營的鹽酥雞店只要消費滿額就會免費贈送客人飲料，但日前遇上一名大叔客人嚴肅地詢問，「我想問一下，如果贈品太多，要賣你們可以嗎？」大叔還補充說明是因為飲料帶回去，但家人都不喝，所以堆在家中不曉得如何處理。

原PO說，她聞言感到不可思議，不曉得如何圓滑回應，便把問題拋給在旁的丈夫，而大叔同行的友人見到場面尷尬，則趕緊圓場說道，「哎呀！他在開玩笑啦」，大叔則遲了幾分鐘附和友人說詞，澄清自己剛剛確實在開玩笑。

原PO表示，但她回憶起當下對話的氣氛，實在不認為大叔是開玩笑，也好奇詢問網友，是否有遇過客人把贈品拿回店家賣？

文章曝光後，有不少網友在留言區一面倒不認同大叔客人的行為，紛紛回應，「不會喝就說不要送就好了啊，浪費食物」、「不要浪費店家的好意，如不要喝，可以感謝賣家的好意後拒收贈品」、「台灣刁民不意外！奇耙ㄚ」；也有網友建議，原PO可以和客人說，「考量食安問題，我們不會回購客人的東西，建議您可以將食物提供給食物銀行，您不需要贈品也可以事前告知，我們可以留給有需要的人」。