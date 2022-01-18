中共總書記習近平今（18日）於中紀委第六次全會發表重要講話提四個「任重道遠」，指腐敗和反腐敗較量還在激烈進行，防範形形色色的利益集團成夥作勢、「圍獵」腐蝕還任重道遠，要完善權力監督制度和執紀執法體系。各級黨委要履行監督主體責任，加強對「關鍵少數」特別是「一把手」和領導班子的監督。

第十九屆中央紀律檢查委員會第六次全體會議18日起至20日在北京召開。中央政治局7名常委全數出席。中紀委書記趙樂際作題為《運用黨的百年奮鬥歷史經驗推動紀檢監察工作高品質發展，迎接黨的二十大勝利召開》工作報告。

習近平於會上表示，必須清醒認識到，腐敗和反腐敗較量還在激烈進行，並呈現出一些新的階段性特徵，防範形形色色的利益集團成夥作勢、「圍獵」腐蝕還任重道遠，有效應對腐敗手段隱形變異、翻新升級還任重道遠，徹底剷除腐敗滋生土壤、實現海晏河清還任重道遠，清理系統性腐敗、化解風險隱患還任重道遠。

「我們要保持清醒頭腦，永遠吹衝鋒號，牢記反腐敗永遠在路上。只要存在腐敗問題產生的土壤和條件，腐敗現象就不會根除，我們的反腐敗鬥爭也就不可能停歇。」習近平稱，領導幹部特別是高級幹部一定要重視家教家風，以身作則管好配偶、子女，本分做人、乾淨做事。另要鞏固深化掃黑除惡專項鬥爭、政法隊伍教育整頓成果，讓群眾從一個個具體問題的解決中切實感受到公平正義。

習近平還強調，要完善權力監督制度和執紀執法體系，使各項監督更加規範、更加有力、更加有效。各級黨委（黨組）要履行黨內監督的主體責任，突出加強對「關鍵少數」特別是「一把手」和領導班子的監督。

每年年初召開的中紀委全會，是外界觀察新的一年中國反腐走向的重要窗口。此次全會召開前夕，5集反腐電視專題片《零容忍》15日開播，多名落馬官員出鏡懺悔。