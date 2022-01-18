受惠雲端資料中心產業需求持續增溫，上市以來業績年年創高緯穎科技（6669）去（2021）年度營收、獲利再雙創新高，稅後每股盈餘（EPS）達49.46元，全年大賺近五個股本。展望2022年產業市況續看增，緯穎亦將積極擴產、以維穩未來營運需求。

緯穎自結去年第四季自結合併營收568.79億元、年增8.3％，站歷史單季新高，單季營業淨利34.20億元、稅前淨利33.10億元、稅後淨利26.14億元，EPS則為14.95元，皆為僅次於2020年第四季的歷史次高。

其2021年度自結合併營收年增3％、達1926.26億元，再度刷新歷年紀錄，全年營業利益113.87億元、稅前淨利109.96億元、稅後淨利86.48億元，EPS則為49.46元，亦同步創高。

惟受到物價通膨及新台幣升值等影響，毛利率、營益率、稅後淨利率則皆年減0.1個百分點，分別為8.1％、5.9％及4.5％。

展望2022年，緯穎表示，因應遠距工作、教學與各種 AI應用需求，預期雲端資料中心產業持續成長，但整體供應鏈風險仍在，公司透過與上下游客戶供應商協同合作，並在未來兩、三年持續擴展全球據點，同時推升產能規模放大至目前的五到六倍，以維持營運穩定及彈性。