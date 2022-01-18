根據《每日鏡報》(Daily Mirror)報導，英國溫莎(Windsor) 泰晤士河(Thames River) 上的「天鵝大軍」又出事了。當前歐洲正在經歷有史以來最嚴重的禽流感傳播疫情，王室已經有26隻天鵝因禽流感遭到撲殺以防病情擴散。16日早上又發現另一隻天鵝在河中沒了心跳，目前天鵝死亡數達到33隻。據說英女王伊莉莎白二世(Queen Elizabeth II)得知消息後，感到相當痛心不捨。

擁有800年歷史的「天鵝年度普查活動」（Swan Upping）是每年夏天一場重要盛事。 (圖/路透社)

本月稍早，才在河裡發現六隻死掉的鳥群，隨後當局立即發出警報。

報導還指出，王室專屬的「天鵝普查長」赫蒙 (Wendy Hermon) 全天候待命，與團隊在泰晤士河岸兩側監視著天鵝群，一絲一毫都不敢鬆懈，就怕又有天鵝死於這場傳染病。

「這是一場噩夢，令人心碎，如果疾病越演越烈，最終可能演變成一場災難。」

赫蒙表示，「2018年，王室的天鵝大軍才遭有人蓄意持BB槍攻擊，當時將近一半的無辜天鵝死於這場鬧劇。」中彈的天鵝一隻隻被裝在塑膠袋裡扔入河中，其中一隻經驗屍後發現體內卡滿了BB彈。

據了解，此次感染禽流感的26隻王室天鵝，在所有人的不捨下實施安樂死離去。

「看著牠們，我們也無能為力。牠們要麼與病魔奮鬥，僥倖存活下來，不然只能死去。」

英國王室有許多傳統，天鵝被視為社會地位的象徵，英國還因此誕生了「天鵝之主」的頭銜。而其中擁有800年歷史的「天鵝年度普查活動」（Swan Upping）是每年夏天一場重要盛事。負責清點天鵝數量的團隊(Swan Marker)會將牠們一一抓上岸，每隻天鵝都有自己的專屬編號，如同我們的身分證號碼，再分別記錄牠們的體重、體檢和標記。