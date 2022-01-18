加拿大央行最新企業前景調查指出，多數企業預期未來12個月內必須調高薪資來化解缺工問題，且上游供應鏈混亂也將使企業在未來六個月內調漲商品及服務價格，意味著央行將面臨更加迫切的升息壓力。央行預定26日舉行決策會議，而經濟學家多半認為央行該調升現行0.25％的基準利率。