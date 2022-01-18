加拿大企業擬調漲薪資 央行升息壓力沉重 21:362022/01/18 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大央行最新企業前景調查指出，多數企業預期未來12個月內必須調高薪資來化解缺工問題，且上游供應鏈混亂也將使企業在未來六個月內調漲商品及服務價格，意味著央行將面臨更加迫切的升息壓力。央行預定26日舉行決策會議，而經濟學家多半認為央行該調升現行0.25％的基準利率。 央行升息 紐西蘭12月房價指數增幅縮小 年節避險賣壓 台股拉回整理 #調漲 #壓力 #央行 #薪資 #央行升息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 指打房無助平抑房價 林正雄提五大建言 16:542022/01/18 財經 《國際經濟》日央行估不動利率 通貨緊縮將不再 09:262022/01/18 財經 陸2022年經濟下行壓力持續 料再降準穩增長 17:512022/01/17 財經 匯率期貨趨勢專欄－賣壓出籠 美元周線翻黑 04:102022/01/18 證券．權證 2022年債券布局 M&G投資看好兩類 17:322022/01/18 財經 日銀調高通膨預測 維持超寬鬆貨幣政策 19:122022/01/18 財經 築間不畏疫情去年營收創30億 今年再催生兩新品牌 17:342022/01/18 財經 矽晶圓看漲 合晶今年營運旺 04:102022/01/18 證券．權證 本土再＋17 桃園相關群聚累積破百人 14:322022/01/18 生活 鳳凰旅遊 發年終一個月 04:102022/01/18 產業．科技 危機入市 這餐飲集團2022上半年將開2個全新品牌 17:432022/01/18 生活 財經熱門新聞 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 激進升息引恐慌 美股開殺500點 台積電ADR大跌3％ - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 1分鐘讀財經》封關前見好就收 散戶注意：這2大咖落跑了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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