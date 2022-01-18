今年西洋情人節緊接在農曆新年後，法國廚具品牌Le Creuset甜蜜推出「甜心系列」，Le Creuset 「甜心系列」以甜美活潑的「心型」構思餐桌畫布，推出經典愛心琺瑯鑄鐵鍋，並有熱情的經典櫻桃紅和甜蜜的貝殼粉兩色，該系列包含可入烤箱的愛心煎盤，造型瓷器含飛翔愛心烤盅、迷你圓烤盅，心型盤和鏟座盤等，另為迎接即將來到的情人節，Le Creuset舉辦「傳遞浪漫溫度活動」，於活動時間至指定百貨專櫃，打卡並完成浪漫分享，即可免費贈送知名「稻町森法式甜點舖」手作法式經典蝴蝶酥一個。

LE CREUSET 甜心系列鑄鐵愛心煎盤，單柄 16cm，9200 元。（LE CREUSET 提供）

Pinkoi Rami插畫 客製化水彩渲染畫，1800元。（Pinkoi提供）

Pinkoi也發現近期情人節關鍵字搜尋量大增，且粉絲在情人節禮物挑選上偏好實用性克制裡，尤其是客製露營、爬山等相關用品需求顯現，另外由於續無法出國旅遊之際，促使消費者走向戶外，透過豪華露營、野溪溫泉及古道探索作為休閒娛樂，帶動站上深度旅遊銷售持續成長，與上月同期相比更大幅提升11倍，今年Pinkoi以「戀愛這回事」為題，推出「人氣男/女友禮」、「客製化禮物」、「必備浪漫物」等豐富專區，提供送禮靈感，另即日起至25日凡於Pinkoi購物，消費金額滿新台幣1350元，即享新台幣90元現金折抵優惠；26日至2月3日期間消費金額滿1000元，還享7%現金折抵優惠。