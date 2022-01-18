現實生活中，有這樣一群人，聰明卻從不張揚，甚至有點大智若愚，運勢命理網站「靈匣網」就分享，水瓶座、射手座、處女座、金牛座、天蠍座的人，他們雖有著極高的天分和智商，非常有才華，不過因為個性內斂又溫和，為人處世相當低調、謙遜。

TOP5：水瓶座

水瓶座有著敏銳的頭腦，對事物反應敏捷；他們喜歡探索新事物，一切新奇的事物對他們來說，都具有極強的吸引力；他們理智的性格和聰明的大腦，使得他們做事情往往有事半功倍的效果，付出的比別人少，得到的卻比他人多。瓶子們的這些特質，令上司賞識，同事欽佩，但是他們卻很少樹敵。這緣於他們溫和的性格、低調的處事風格。聰明的水瓶座心裡特別明白「樹秀於林風必摧之」的道理，他們會把自己的鋒芒藏起來，是典型的外表無害內心狂野的星座。

TOP4：射手座

射手座做事認真，工作努力，在處理一切事物時，是從不會感情用事的。他們那顆聰明的頭顱中，裝滿了許多的小點子、小技巧、小發明、小創造。在現實生活中，他們屬於能工巧匠的那一類人，能運用自己智慧的大腦，靈活的雙手，來贏得人們的尊敬和崇拜。雖然如此，射手座卻很少驕傲，他們不會以此去人群中炫耀，更不會拒人於千里之外。他們會主動地伸出援手幫助他人，且不求回報，因此，聰明而又低調的射手座無論是在工作中還是在生活中，人緣都是極好的。

TOP3：處女座

在所有星座中，處女座是最聰明的那一個。他們天生悟性很好，有著非常好的直覺，儘管如此，他們做事卻不憑直覺，而是依靠自己的才能和智慧。他們非常善於保護自己，即使做了驚天動地的大事情，也不會四處張揚。更不會以此為傲，看不起他人，日常生活中，他們甚至表現得有點木訥，有點懦弱，這些表面的假像為他們披上了一層保護色，低調的處女座是名副其實的聰明人，他們才是真正的智者。

TOP2：金牛座

金牛座的思路開闊，頭腦靈活，是處理各種疑難問題的高手。在對這些棘手問題的處理過程中，我們可以領略到金牛座的迷人風采，並為他們超人的智慧所折服。聰明的他們不僅講究工作效率，更講究工作方式和方法，他們擅長處理各種復雜的人際關係，瞻前顧後，顧全大局是他們處事的準則。因此，金牛座作為領導會用自己的人格魅力征服下屬，作為員工會用自己超凡的能力贏得上司賞識。低調又謙和的金牛座在生活中是好伴侶，在工作中是好搭檔。

TOP1：天蠍座

在所有星座中，天蠍座絕對屬於嚴肅多於活潑的那一類人。他們冷漠神秘的外表下，深藏著一顆敏感多疑的玻璃心，如果你不和他們一起工作，你會永遠不知道天蠍座是多麼的聰明，多麼的富有創意。他們不喜歡求人幫助，遇到困難總是憑借自己的聰明才智完美解決。當然，他們也不會主動出手幫助他人，對天蠍座來說，能少一份麻煩就多一份清凈。對於朋友，天蠍座會盡量保持與他人的距離感，也從不搬弄是非，聰明的天蠍座，就這樣不張揚、低調地過著自己的小日子。