警方發現各種博弈的中獎率都很低，甚至連百分之一之都不到。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

英商美亞等3家公司自2020年起，涉嫌替新濠、雲頂、皇冠娛樂等博弈網站提供客服、技術開發、程式維護、人事行政及財務服務，卻涉嫌以不出金方式詐騙30多名被害人，總財損金額超過上百萬元。刑事局偵查第七大隊循線將莊姓負責人等34人拘提到案，依詐欺、賭博、洗錢等罪嫌移送法辦，檢方複訊後諭令3至30萬元交保。

警方調查，美亞等3家科技公司據點分別位於北市信義區、大安區、內湖區及台中市西屯區等地，實際上專門幫線上博弈網站從事後端運維及彩金管理，專案小組日前兵分多路前往搜索，將43歲莊姓負責人等34人逮捕到案，查獲新濠、雲頂、皇冠娛樂等3個賭博網站的後端運維及彩金管理系統，並查扣到現金968萬多元，凍結帳戶668萬餘元、電腦主機25台、手機、伺服器及帳冊等贓證物。

警方發現，3個賭博網站架設在境外，提供各種運動賽事、撲克、拉霸等博弈遊戲，由藏身在國內的科技公司負責管理，警方檢視其彩金管理系統，赫然發現各類博弈遊戲頭獎（jackpot）的中獎率僅0.2-1％，且附帶嚴苛的條件，不僅「十賭九輸」，甚至連百分之一的勝率都不到。就算賭客下注後好不容易贏錢，嫌犯仍會以各種藉口拒不出金，初估已有30多人遭詐，詐騙金額超過百萬餘元，檢警刻擴大清查及偵辦中。