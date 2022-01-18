中央氣象局表示，東北季風及華南雲雨區東移影響，明天(19日)北部及東北部天氣濕涼，全台皆有降雨可能，雨彈將一路下到周末，預計周四水氣最少，北部雨勢緩和，不過周五、周六(21日、22日) 水氣又再增多，進入第二波降雨高峰，下周日(23日)鋒面接近，下周一(24日)東北季風增強，北部及東北部天氣將再度轉涼。

高山今明有望再飄雪！ 氣象局最新說明｜2022.01.18

明天北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，且水氣偏多，天氣型態與今天類似；東半部降雨較明顯，北部地區及中南部山區局部亦有短暫雨，其中基隆北海岸及東北部地區仍有局部大雨發生的機率，中南部平地也有零星降雨；各地低溫預估14至16度，白天高溫北台灣仍只有17至19度，中南部及花蓮、台東為21至24度。

18至19日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四(20日)東北季風及華南雲雨區影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣略微減少，東半部地區仍有短暫雨，北部地區及中南部山區也有局部短暫雨，中南部平地主要為多雲，偶爾有零星短暫雨。

周五、周六(21日、22日)東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫略為回升，但各地早晚天氣仍涼；且受南方雲系北移影響，水氣又再增多，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周日(23日)鋒面接近，下周一(24日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；這兩天北部及東半部地區皆有短暫雨，中部地區及南部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。

下周二(25日)持續東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地為多雲。26日至28日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；東半部及北部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。