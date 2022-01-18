航運指標股長榮（2603）面臨季線保衛戰，外資此時送暖，摩根大通證券指出，航運產業典範轉移蓄勢待發，2022年供需動能健康，將長榮股價預期由245元調高到294元，居外資圈最高地位，也是睽違至少一季以上，終於又有外資調高航運指標股目標價。

航運產業2021年表現非凡，運價與航商獲利能力寫下歷史新猷，不過，對供應鏈中斷情況緩解的擔憂卻持續干擾股價表現，導致主要航商2021年下半年起陷入嚴重去評價化（de-rating）窘境。在其他條件不變的前提下，市場對定價正常化並無所本的悲觀情緒牽動，航商目前的評價位階相當運價今年要下跌九成之多，摩根大通強調，股價嚴重回檔並不合理。

摩根大通檢視供需動態，基於兩大面向，繼續看多航運族群2022年後市，首先，包括Omicron變種病毒引起生產瓶頸，將使物流僵局影響全年泰半時間，其次，成熟市場的消費趨勢與加快庫存回補，將支持需求上升周期。更重要的是，摩根大通呼籲，市場不應忽視正持續進行中的產業基本面轉變，尤其航商營運策略的優先性已更注重獲利，追求市占反成次要。

以長榮為例，長榮原本在跨太平洋與歐洲航線就有強大市占率，受惠美國零售進口與補庫存需求強勁，2022年得終端需求循環能見度高。摩根大通尤其看好，長榮戰略性的船隊收購策略，可望進一步轉化為市占分額提升與中期成本管控優勢。

外資估計，長榮2021年每股純益42.07元，2022年還進一步上升到46.25元；並假設配息率為36.4％，現金股利為16.83元，以18日收盤127元計算，現金殖利率達13％。