動漫界不再僅是日本獨大，近年來自韓國的Webtoon網路漫畫，可是陸續改編成熱門韓劇，像去年大熱的《酒鬼都市女人們》、《柔美的細胞小將》、《地獄公使》、《模範計程車》等都是由Webtoon改編而成的韓劇，而台灣兩大Webtoon平台LINE WEBTOON及KAKAO WEBTOON，也趁機在今年9天連假前，不僅推出新的漫畫作品，同步更帶來新春活動及優惠，吸引一波還沒迷上Webtoon的潛在讀者。

LINE WEBTOON與韓國經紀公司HYBE，攜手合作的BTS防彈少年團合作的原創漫畫及小說《7FATES: CHAKHO》正式於全球上架，台灣LINE WEBTOON也將於每周六早上10點更新；23日前完成任務再抽三星Galaxy S21手機及CHAKHO周邊禮。（LINE提供）

LINE WEBTOON在台已上架多年，像受到矚目的韓劇《女神降臨》、動畫電影《整容液》等，正是在其平台上上架，而最近再宣布與韓國經紀公司HYBE，攜手合作的BTS防彈少年團合作的原創漫畫及小說《7FATES: CHAKHO》正式於全球上架，台灣LINE WEBTOON也將於每周六早上10點更新，另外還有與HYBE旗下藝人ENHYPEN打造的《DARK MOON: 月之神壇》，以及與TXT合作的《追逐星星的少年們》原創漫畫及小說，亦同步於全球同步釋出，還有28日即將於NETFLIX上上映的《殭屍校園》Webtoon也可於LINE WEBTOON上觀看，不妨率先體驗Webtoon故事的樂趣。

KAKAO WEBTOON在29日到2月6日前推出累積付費閱讀30話次以上，抽折疊電動麻將桌，如達儲值門檻再加碼抽iPhone 13 Pro及新年萬元大紅包等回饋活動。（Kakao Entertainment提供）

KAKAO WEBTOON推薦了多部春節應景作品，像《全能家事大魔王-需要幫妳洗碗嗎？》、《爸爸，我不想結婚！》等網漫。（Kakao Entertainment提供）

而同樣來自韓國的KAKAO WEBTOON自去年於台灣上線後，憑藉各大人氣韓劇改編作品如《驅魔麵館》、《金秘書為何那樣》、《如蝶翩翩》等網漫，上線至今已累積突破60萬次下載、平均每日閱讀話次數高達50萬話，且付費閱讀的用戶數也有翻倍成長的成績，可見Webtoon熱潮勢不可擋，因此為了回饋使用者，在26日前推出只要累積付費閱讀30話次以上，即抽價值近萬元的關西六福莊一泊二食雙人套票，而29日到2月6日前累積付費閱讀30話次以上，再抽折疊電動麻將桌，如達儲值門檻再加碼抽iPhone 13 Pro及新年萬元大紅包，連續9天登入簽到，還可抽近千元的福袋，內含新年應景小物、超夯作品周邊以及韓國國民天后IU的限量金幣兌換卡等禮物。