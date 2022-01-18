台北市長夫人陳佩琪今天（18）表示，上周是她和和柯文哲度的結婚30周年的紀念日，她也PO出一張兩人「背靠背」的照片並直言，「若有人想黑我們家的財產，這種事情就交給我來吧」。陳佩琪還自爆曾和柯P說，「選舉要贏，要有媒體、名嘴、側翼、網紅」，而她甚至還說，「對於媒體24小時狂轟的打法，柯2023到2024夠受的啦！」

陳佩琪今天在臉書上發文表示，上週五迎來和先生結婚滿30周年的紀念日，並 查一下就是所謂的「珍珠婚」，婚姻可以維持這麼久 應該是把對方當珍珠一樣珍惜才會如是稱呼吧！

陳佩琪回憶，自己有次在臉書上寫「選舉要贏，要有媒體、名嘴、側翼、網紅」，且有次柯文哲回來時還跟他說，「你什麼都沒有，是要跟人家選什麼啊？」柯文哲則一臉甜蜜地說，「我知道啊，但…哼哼， 我有佩琪的臉書呢…」。

陳佩琪認為，柯文哲是故意哄自己開心，其實一個人的臉書就算再多粉絲，每篇就算萬人按讚，但對比媒體24小時狂轟一個人的打法，想當然再高的民調也會被打趴下去，「所以我跟他說，你呀柯文哲，2023到2024就夠你受的啦，先生對此也很認同啊！」

陳佩琪還PO出一張照片，用一張照片描述我們的現在…「背靠背，把身後的敵人交給對方，讓自己可以一心一意地專心對付眼前…」。陳佩琪更說，「過去30年我們買房、付貸款，薪水收入明細等等，我都收的好好的，若有人想黑我們家的財產，這種事情就交給我來吧！身為彼此之間最信任的夫妻，令人感動的地方也不過如此了吧」。