前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

宅神朱學恒今（18）日在網路直播中預告明天周刊會報導綠營某縣市長，因為今晚已經傳得滿城風雨，這擺明轉型正義用來做黨內鬥爭，除非明天重新印刷。前民進黨立委郭正亮也預期，這只是戰爭的開端，如果初選民調很接近，就會非常激烈，一定血流成河。

前民進黨立委郭正亮披露，地方上初選原本就刀光劍影，傳聞甚多。民進黨中央的提名原則，並沒有「現任優先」，理論上要做黨內參考的初選民調。如果有人堅持要選，就要做民調，這是民進黨「血流成河」的優良傳統，都是鬥出來的，長期如此，也習慣了。至於選後能否整合，就靠本事。

不過郭正亮也質疑，促轉會為何資料會外流？他有朋友在促轉會，資料是不能照相影印抄寫的。但是這件事找不到攻擊方，只想去影響初選。而這只是戰爭的開端，如果初選民調很接近，就會非常激烈，一定血流成河。這就要看當事人怎麼危機處理和澄清，也要周刊有沒有後續。