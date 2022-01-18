民進黨以全黨之力，在台中立委補選贏過在地的顏家，馬上又開啟「新戰場」，稱下一個目標是雲林縣長張麗善的「雲林張家」，且近日監察院也派出監委調查斗六市山坡地違規整坡案，引發外界聯想。對此，前民進黨立委郭正亮分析認為，有說法稱綠營可能派農委會主委陳吉仲選雲林縣、經濟部長王美花選彰化縣，而這2個人選若為真，那「國民黨就要放鞭炮了」。

監察院指出，110年2月間接獲陳情，指陳雲林縣斗六市之山坡地，遭行為人刻意縮減開發面積，以簡易水土保持申報書，分批向雲林縣政府申請農業整坡，違規採取土石，疑雲林縣政府疏於監督，放任開挖範圍擴大，涉有違失等情。

對於綠營近期大動作挑起雲林、宜蘭、台中藍營首長攻擊一事，郭正亮18日在「宅神」朱學恒臉書直播中表示，宜蘭、雲林縣在都開打了，這很明顯就是要拚政黨輪替，宜蘭應該是民進黨籍的宜蘭市長江聰淵要選，因為上次陳歐珀選得不好。雲林如果是蘇治芬，那將會是非常非常激烈的戰爭。

不過，郭正亮坦言，民進黨現在有一些人可能贏的有點頭昏了，因而有傳出一些報派人選，像是農委會主委陳吉仲要選雲林縣、經濟部長王美花要選彰化縣，如果這2個人選都是真的，那國民黨大概就要放鞭炮了。